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От королевы Елизаветы II годами скрывали советского шпиона в ее дворце — документы разведки

09:06, 15 января 2025
Королеве Великобритании не сообщали, что ее советник по искусству Энтони Блант был советским шпионом.
От королевы Елизаветы II годами скрывали советского шпиона в ее дворце — документы разведки
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Долгое время ныне уже покойной королеве Великобритании Елизавете II не сообщали, что ее многолетний советник по искусству Энтони Блант на самом деле был советским шпионом. Это решение было принято, чтобы не повышать уровень его беспокойства. Это следует из рассекреченных документов британской контрразведывательной службы MI5, передает Associated Press.

Документы обнародовал Национальный архив Великобритании.

Как указывает AP, данные проливают новый свет на сеть шпионов, завербованных в Кембриджском университете в 1930-х годах (Кембриджская пятерка).

Энтони Блант работал в Букингемском дворце как инспектор королевских картин. Он долгие годы был под подозрением, пока в 1964 году не признался: в должности старшего офицера MI5 во время Второй мировой войны передавал секретную информацию советским агентам.

В одном из недавно обнародованных файлов сотрудник MI5 отмечает, что Блант «испытал глубокое облегчение», освободившись от тяжести. В обмен на предоставленную информацию, Бланту разрешили сохранить работу, рыцарское звание и положение в обществе, а королеву, очевидно, об этом не информировали.

В 1972 году личный секретарь королевы Мартин Чартерис сказал шефу MI5 Майклу Хенли, что «королева не знала, и он не видел смысла рассказывать ей об этом сейчас; это только добавит ей забот, и с этим ничего нельзя будет поделать».

Правительство решило рассказать монарху в 1973 году, когда Блант был болен. По словам Чартериса, «королева восприняла все очень спокойно и без удивления» и «вспомнила, что он был под подозрением еще в начале 1950-х годов».

Историк Кристофер Эндрю утверждает, что королю якобы раньше рассказывали о Бланте в «общих чертах».

Блант был публично разоблачен как шпион премьер-министром Маргарет Тэтчер в Палате общин в ноябре 1979 года. В результате его все же лишили рыцарского звания, но не привлекали к ответственности. Он скончался в 1983 году в возрасте 75 лет.

Документы, хранящиеся в секретных разведывательных службах Великобритании, обычно остаются засекреченными в течение нескольких десятилетий, но ведомство стремится к большей открытости, говорится в статье. Некоторые из недавно опубликованных документов будут представлены на выставке «MI5: Официальные секреты», которая откроется в Национальном архиве в Лондоне позже в этом году.

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шпион Великобритания

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