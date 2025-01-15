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Від королеви Єлизавети II роками приховували радянського шпигуна в її палаці — документи розвідки

09:06, 15 січня 2025
Королеві Великої Британії не повідомляли, що її радник з мистецтва Ентоні Блант насправді був радянським шпигуном.
Від королеви Єлизавети II роками приховували радянського шпигуна в її палаці — документи розвідки
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Довгий час нині вже покійній королеві Великої Британії Єлизаветі II не повідомляли, що її багаторічний радник із питань мистецтва Ентоні Блант насправді був радянським шпигуном. Це рішення ухвалили, аби не підвищувати рівень її занепокоєння. Це випливає із розсекречених документів британської контррозвідувальної служби MI5, передає Associated Press.

Документи оприлюднив Національний архів Великої Британії.

Як вказує AP, дані проливають нове світло на мережу шпигунів, завербованих у Кембриджському університеті в 1930-х роках (Кембриджська п’ятірка).

Ентоні Блант працював у Букінгемському палаці як інспектор королівських картин. Він довгі роки перебував під підозрою, поки в 1964 році не зізнався: на посаді старшого офіцера MI5 під час Другої світової війни передавав секретну інформацію радянським агентам.

В одному з нещодавно оприлюднених файлів співробітник MI5 зазначає, що Блант «відчув глибоке полегшення», звільнившись від тягаря. В обмін на надану інформацію Бланту дозволили зберегти роботу, лицарське звання та становище у суспільстві, а королеву, очевидно, про це не інформували.

У 1972 році особистий секретар королеви Мартін Чартеріс сказав шефу MI5 Майклу Хенлі, що «королева не знала, і він не бачив сенсу розповідати їй про це зараз; це тільки додасть їй турбот, і з цим нічого не можна буде зробити».

Уряд вирішив розповісти монарху в 1973 році, коли Блант був хворий. За словами Чартеріса, «королева сприйняла все дуже спокійно і без подиву» і «згадала, що він був під підозрою ще на початку 1950-х років».

Історик Крістофер Ендрю стверджує, що королеві нібито раніше розповідали про Бланта у «загальних рисах».

Блант був публічно викритий як шпигун прем'єр-міністром Маргарет Тетчер у Палаті громад у листопаді 1979 року. У результаті його все ж позбавили лицарського звання, але не притягали до відповідальності. Він помер у 1983 році у віці 75 років.

Документи, що зберігаються в секретних розвідувальних службах Великої Британії, зазвичай залишаються засекреченими протягом кількох десятиліть, але відомство прагне більшої відкритості, йдеться у статті.  Деякі з нещодавно опублікованих документів будуть представлені на виставці під назвою «MI5: Офіційні секрети», яка відкриється в Національному архіві в Лондоні пізніше цього року.

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шпигун Велика Британія

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