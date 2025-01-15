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Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 9 мая

11:10, 15 января 2025
Действие военного положения и общей мобилизации продолжается на 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 9 мая
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Верховная Рада на заседании 15 января приняла законы об утверждении Указов Президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и сроке проведения общей мобилизации (законопроекты 12404 и 12405).

Законопроект 12404 касается утверждения указа президента «О продлении срока действия военного положения в Украине». В нем говорится о продлении военного положения еще на 90 дней, начиная с 05:30 8 февраля 2025 года.

Законопроект 12405, утверждающий указ «О продлении срока проведения общей мобилизации». В тексте указано, что общая мобилизация также продлится дополнительные 90 дней, начиная с той же даты.

Согласно законам, действие военного положения и общей мобилизации продолжается на 90 суток – с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Это было 14 голосование Верховной Рады за военное положение и мобилизацию.

Теперь соответствующие документы должен быть подписан Главой государства.

Ранее народный депутат Ярослав Юрчишин заявлял, что отмена военного положения в Украине после прекращения боевых действий не будет мгновенной, ведь для этого нужны надежные гарантии безопасности.

Напомним, правительство предложило Верховной Раде ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа.

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Верховная Рада Украины закон война военное положение Владимир Зеленский мобилизация

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