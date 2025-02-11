Можно ли в Электронном кабинете узнать, кому делегировано право подписи э-документов

Стало известно, может ли налогоплательщик пересмотреть в Электронном кабинете информацию о лицах, которым делегировано право подписи электронных документов.

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Главное управление ГНС в Луганской области разъяснило, может ли налогоплательщик пересмотреть в Электронном кабинете информацию о лицах, которым делегировано право подписи электронных документов.

Электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом осуществляется в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины и Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов от 6.06.2017 № 557, зарегистрированным в Министерстве юстиции 3.08.2017 по № 95.

Для предоставления права подписи электронных документов другим лицам, которым делегировано право подписи, автор сообщает о таких лицах контролирующий орган, на учете в котором состоит автор, путем направления сообщения о предоставлении информации относительно квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи в электронном виде по форме1 4).

Для получения информации относительно ответственных лиц, которым путем направления сообщения по идентификатору формы F/J 1391104 делегировано право подписи электронных документов, налогоплательщику необходимо подать в контролирующий Запрос на получение информации относительно ответственных лиц налогоплательщика, которым делегировано право подписи электронных документов (идентификатор формы F/J 131).

Порядок функционирования информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет» определяется приказом Министерства финансов от 14.07.2017 № 637 «Об утверждении Порядка функционирования Электронного кабинета» (с изменениями).

Меню «Заявления, запросы для получения информации» частной части Электронного кабинета предоставляет плательщикам возможность создания заявлений и запросов для получения информации, включая запрос.

В предложенной форме запроса необходимо заполнить соответствующие поля такого запроса, подписать и отправить в контролирующий орган.

Ответ на запрос (извлечение ответственных лиц плательщика налога, которым делегировано право подписи электронных документов (идентификатор формы F/J 1491501)) можно просмотреть во вкладке «Входящие» режима «Входящие/исходящие документы».

Кроме того, в разделе «Данные об уполномоченных лицах» меню «Настройки» содержатся сведения о лицах, которым делегировано право подписи электронных документов.

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