12 тысяч долларов за пересечение границы — во Львове мужчина наладил схему нелегального выезда

Во Львове разоблачили очередную схему переправки военнообязанных. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
В частности, задержаны и сообщены о подозрении 40-летнему местному жителю в организации и содействии в незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По данным следствия, в январе этого года подозреваемый наладил схему нелегального выезда мужчины призывного возраста за границу.
Согласно разработанному плану, «клиента» сначала должны были доставить из Львова в Закарпатскую область. По прибытии он должен получить инструкции по дальнейшему пересечению государственной границы вне пунктов пропуска.
Стоимость своих услуг подозреваемый оценил в 12 тысяч долларов.
Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при передаче средств.
По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.
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