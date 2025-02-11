12 тысяч долларов за пересечение границы — во Львове мужчина наладил схему нелегального выезда

«Клиента» сначала должны были доставить в Закарпатскую область, а по прибытии он должен получить инструкции по пересечению границы вне пунктов пропуска.

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Во Львове разоблачили очередную схему переправки военнообязанных. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

В частности, задержаны и сообщены о подозрении 40-летнему местному жителю в организации и содействии в незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, в январе этого года подозреваемый наладил схему нелегального выезда мужчины призывного возраста за границу.

Согласно разработанному плану, «клиента» сначала должны были доставить из Львова в Закарпатскую область. По прибытии он должен получить инструкции по дальнейшему пересечению государственной границы вне пунктов пропуска.

Стоимость своих услуг подозреваемый оценил в 12 тысяч долларов.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при передаче средств.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

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