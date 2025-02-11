12 тисяч доларів за перетин кордону — у Львові чоловік налагодив схему нелегального виїзду

«Клієнта» спершу мали доставити у Закарпатську область, а після прибуття він мав отримати інструкції щодо перетину кордону поза пунктами пропуску.

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У Львові викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Зокрема, затримано та повідомлено про підозру 40-річному місцевому мешканцю в організації та сприянні у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у січні цього року підозрюваний налагодив схему нелегального виїзду чоловіка призовного віку за кордон.

Згідно розробленого плану, «клієнта» спершу мали доставити зі Львова у Закарпатську область. Після прибуття він мав отримати інструкції щодо подальшого перетину державного кордону поза пунктами пропуску.

Вартість своїх послуг підозрюваний оцінив у 12 тисяч доларів.

Фігуранта було затримано у порядку ст. 208 КПК України під час передачі коштів.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

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