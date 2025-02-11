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Представник ГУР Андрій Юсов зробив заяву щодо завершення війни

15:44, 11 лютого 2025
Юсов наголосив, що добрі новини треба робити, а не сидіти біля телевізора і чекати на них.
Представник ГУР Андрій Юсов зробив заяву щодо завершення війни
Джерело фото: Уніан
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Українцям не варто чекати, замість цього над цим треба наполегливо працювати над завершенням війни. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю YouTube-каналу Дайджест Блауша.

«Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, неурядові громадські організації активно над цим працюють. І так, працюють і наші партнери», - заявив він у відповідь на відповідне питання.

Юсов нагадав, що найближчим часом Україну очікують важливі події - Мюнхенська безпекова конференція і не тільки. Водночас головні події сьогодні відбуваються саме на фронті.

«Про це не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити», - зазначив він.

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війна ГУР МО

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