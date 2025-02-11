Підприємство виїжджає через бойові дії — чи змінюються істотні умови праці

Чи вважаються працівники підприємства такими, у яких змінилися істотні умови праці, у випадку, якщо підприємство вимушене виїхати за межі тимчасово окупованих території України і продовжувати свою роботу в іншій місцевості.

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Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи вважаються працівники підприємства такими, у яких змінилися істотні умови праці, у випадку, якщо підприємство, установа, організація разом з персоналом вимушені, у зв’язку з воєнними діями, виїхати за межі тимчасово окупованих території України і продовжувати свою роботу в іншій місцевості.

Законом України від 15.03.2022 року №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» було внесено зміни на період дії воєнного стану, щодо строків повідомлення працівника про зміну істотних умов та обставин за яких роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди у період дії воєнного стану.

У випадку, якщо підприємство, установа, організація разом з персоналом вимушені, у зв’язку з воєнними діями, виїхати за межі тимчасово окупованих територій України і продовжувати свою роботу в іншій місцевості, усі працівники вважаються такими, у яких змінилися істотні умови праці.

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