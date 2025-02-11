Предприятие выезжает из-за боевых действий — изменяются ли существенные условия труда

Считаются ли работники предприятия такими, у которых изменились существенные условия труда, в случае если предприятие вынуждено выехать за пределы временно оккупированных территории Украины и продолжать свою работу в другой местности.

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Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, считаются ли работники предприятия такими, в которых изменились существенные условия труда в случае, если предприятие, учреждение, организация вместе с персоналом вынуждены в связи с военными действиями выехать за пределы временно оккупированных территории Украины и продолжать свою работу в другой местности.

Законом Украины от 15.03.2022 года №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» были внесены изменения на период действия военного положения относительно сроков уведомления работника об изменении существенных условий и обстоятельств, при которых работодатель вправе перевести работника на другую работу, не обусловленную трудовым договором, без его соглашения.

В случае, если предприятие, учреждение, организация вместе с персоналом вынуждены в связи с военными действиями выехать за пределы временно оккупированных территорий Украины и продолжать свою работу в другой местности, все работники считаются такими, в которых изменились существенные условия труда.

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