Полиграф для иностранцев в ВСУ – Кабмин одобрил новые правила

Кабинет Министров на заседании утвердил новые правила по прохождению проверки на полиграфе для иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить по контракту в ВСУ.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Теперь иностранцы и лица без гражданства, желающие служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе», - указал депутат.
В частности, отмечается, что Центр рекрутинга иностранцев получает официальные полномочия по таким проверкам, а полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу.
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