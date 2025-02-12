Полиграф для иностранцев в ВСУ – Кабмин одобрил новые правила

Центр рекрутинга иностранцев получает официальные полномочия на такие проверки

Источник фото: Алина Самолюк

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Кабинет Министров на заседании утвердил новые правила по прохождению проверки на полиграфе для иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить по контракту в ВСУ.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Теперь иностранцы и лица без гражданства, желающие служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе», - указал депутат.

В частности, отмечается, что Центр рекрутинга иностранцев получает официальные полномочия по таким проверкам, а полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу.

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