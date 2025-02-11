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В Великобритании на шесть недель перекроют дорогу из-за миграции лягушек

20:49, 11 февраля 2025
Это делают для того, чтобы тысячи земноводных они могли добраться до местного озера и размножаться.
В Великобритании на шесть недель перекроют дорогу из-за миграции лягушек
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В Великобритании на шесть недель перекроют дорогу в городе Бат для защиты тысяч лягушек, жаб и тритонов, чтобы они могли добраться до местного озера и размножаться. Об этом сообщает BBC.

Указывается, что дорогу будут патрулировать волонтеры в светоотражающих жилетах и ​​с фонарями.

Также они будут подбирать земноводных в перчатках без латекса во избежание загрязнения, прежде чем безопасно переместить их в место размножения.

Закрытие дорог практикуется с 2003 года. Все потому, что ранее на дорогах во время миграции к местам размножения под колесами машин погибали до 62% амфибий. В 2024 году этот показатель составил 6%.

В прошлом году наблюдали один из самых активных сезонов за последние 14 лет. Участок дороги в 800 метров преодолели 3200 земноводных.

Исследования показали, что в последние 30 лет популяция лягушек в Британии сократилась на 68%.

Природоохранная организация Froglife отмечает, что наибольшую угрозу для земноводных составляют дорожное движение, потеря среды и изменение климата. Остальное, отмечают там, труднее спрогнозировать, чем трафик на дорогах.

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