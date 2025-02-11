В 2024 году количество обращений в КХС ВС выросло на 12%, а количество рассмотренных дел – на 13,3%

В прошлом году в КХС ВС количество споров по защите права собственности увеличилось на 43%, земельных споров – на 37%, корпоративных споров – на 32%, а дел о банкротстве – на 29%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В КХС ВС подвели итоги работы за 2024 год. Анализируя результаты деятельности Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, председатель КХС ВС Лариса Рогач отметила, что суд продолжал эффективно выполнять свои функции, сосредотачивая внимание на обеспечении единства судебной практики, повышении доверия к судебной власти, сохранении ее независимости и открытости. За 2024 год количество обращений в КГС ВС выросло на 12%, а количество рассмотренных дел – на 13,3%. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Водночас КГС ВС продемонстрував високий рівень ефективності: у 2024 році судді розглянули 97,5 % справ від загальної кількості звернень. Цей показник, відповідно до рекомендацій Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ), покращився порівняно з попереднім роком. Це свідчить про зростання навантаження на суддів і водночас про високий рівень їхньої професійної підготовки та організаційної роботи суду.

Зокрема, кількість спорів щодо захисту права власності збільшилася на 43 %, земельних спорів – на 37 %, корпоративних спорів – на 32 %, справ про банкрутство – на 29 %. Водночас голова КГС ВС акцентувала, що строк розгляду справ судом протягом 2024 року зменшився до 69 днів, знизився й середній показник складання повних текстів судових рішень по КГС ВС – з 9,6 днів до 8 днів.

Крім того, було зазначено, що запровадження функціоналу «Електронного суду» дало можливість оперативного обміну документами між учасниками судових проваджень і судом, що впливає на прискорення здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. У 2024 році таких засідань було проведено 3332, що становить майже 53 % від усіх судових засідань, проведених у КГС. І цей показник на 25,4 % вищий, ніж у 2023 році.

Лариса Рогач зауважила, що, як і в довоєнні періоди, більшість справ КГС ВС було розглянуто в судових засіданнях за участю сторін – 85 % (81 % у 2023 році), або 4,7 тис. справ, з яких у режимі відеоконференції – 2,2 тис. Також голова КГС ВС звернула увагу, що кількість судових засідань, які відбуваються в режимі відеоконференції, зростає. У 2024 році таких засідань було проведено 3332, що становить майже 53 % від усіх судових засідань, проведених у КГС ВС. Цей показник на 25,4 % вищий за той, що був у 2023 році. Загалом за 2024 рік у КГС ВС щодо закінчених справ відбулося понад 6,3 тис. слухань у судових засіданнях.

КГС ВС продовжує забезпечувати єдність судової практики. Протягом 2024 року на розгляд Великої Палати Верховного Суду передано 59 справ, із них 22 – для відступу від правових позицій інших касаційних судів, 11 – для відступу від висновків Великої Палати, ще 11 – для вирішення виключної правової проблеми. Окрім цього, розглянуто 45 % справ, які перебували на розгляді об'єднаної палати КГС ВС із початку року.

Результати опитування бізнес-спільноти вказують на сталий високий рівень довіри до господарської юрисдикції. Про це свідчать показники Судового індексу 2024, презентованого Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА). Зокрема, 56 % респондентів вважають, що господарські суди демонструють найбільшу об’єктивність, 59 % – високо оцінили кваліфікацію та професіоналізм суддів господарської юрисдикції, 58 % – визнали, що рішення господарських судів є якісними, і це найвищий показник за всі 11 років дослідження. За словами Лариси Рогач, ці результати є особливо важливими, оскільки ґрунтуються на оцінках тих, хто безпосередньо користується судовими послугами.

КГС ВС також продовжив інтеграцію в міжнародну правову спільноту. У 2024 році суд долучився до Постійного міжнародного форуму комерційних судів (SIFoCC). Це відкриває нові можливості для обміну досвідом, підвищення рівня господарського судочинства та залучення іноземних експертів до розвитку правової системи України.

Інформація про роботу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в 2024 році:

Секретар судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС Олег Васьковський зазначив, що попри певний спад у кількості нових проваджень, пов’язаний із законодавчими змінами в умовах воєнного стану, судова палата продемонструвала високу ефективність розгляду справ.

У 2024 році судова палата ухвалила 8 постанов, із них 2 містили відступ від попередніх висновків щодо норм права. Передано 4 справи на розгляд об’єднаної палати КГС ВС та 5 справ – на розгляд Великої Палати ВС, яка ухвалила 8 постанов за результатами перегляду справ, переданих у 2023 році. Також підготували 11 методичних матеріалів та 12 інформаційних повідомлень щодо судової практики.

Судді палати брали активну участь у навчальних та професійних заходах, семінарах, тренінгах і круглих столах, присвячених питанням щодо банкрутства, правозастосовної практики та вдосконалення господарського судочинства, зокрема в семінарах «Актуальні проблеми розгляду справ про банкрутство юридичних осіб» та «Особливості провадження у справах про неплатоспроможність фізичних осіб», а також виступали на II Національному форумі «Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу» та IX Форумі з конкурсного права. Спільно з Національною школою суддів України проводилися заходи з підвищення кваліфікації суддів та працівників судової системи. Окрім професійної діяльності, судді брали участь у соціальних ініціативах.

Підсумки роботи судової палати для розгляду справ про банкрутство за 2024 рік:

Секретар судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством КГС ВС Ігор Бенедисюк наголосив на досягненнях судової палати у 2024 році, зокрема це організація та проведення тренінгу в межах укладеного меморандуму із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), в якому взяли участь 70 суддів та працівників суду.

Також співпрацювали з Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та Антимонопольним комітетом України щодо напрацювання законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення проведення перевірок Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями».

Ігор Бенедисюк наголосив, що судді палати брали активну участь у міжнародних заходах, включаючи щорічний форум ВОІВ, а також у підготовці та безпосередньо переговорах у рамках здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом (кластером) 7 «Право інтелектуальної власності» у межах переговорної процедури щодо вступу України до Європейського Союзу.

Разом з тим Ігор Бенедисюк акцентував, що у 2025 році судді планують продовжити розвиток судової практики у сфері інтелектуальної власності та конкурентного права, підписати новий меморандум з Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) і реалізувати нові освітні ініціативи для сприяння розвитку судової практики в інноваційній сфері, підвищення професійної компетентності суддів та міжнародного співробітництва.

Секретар профільної палати відзначив активну допомогу суддів Збройним Силам України.

Огляд роботи судової палата для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством у 2024 році:

Секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів‚ корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС Олександр Баранець представив результати діяльності палати за 2024 рік та поінформував, що протягом звітного періоду до судової палати надійшла 2521 справа, що на 12,2 % більше, ніж у попередньому році. Це свідчить про зростаюче навантаження на суддів та актуальність питань, які розглядає судова палата.

За словами секретаря профільної судової палати, із загальної кількості отриманих справ 1071 було повернуто або відмовлено у прийнятті, що становить 42,4 %. По суті розглянуто 1371 справу, тобто 54,3 % від загальної кількості звернень. Водночас частка справ, які потребували нового розгляду, становила 12,3 %, що є позитивним показником якості судових рішень.

Також Олександр Баранець зазначив, що суттєвою складовою діяльності судової палати стало проведення аналітичної роботи, спрямованої на виявлення та усунення проблем у правозастосуванні. У звітному періоді підготовлено 4 огляди правових позицій з вивчення судової практики розгляду справ у спорах, пов'язаних з обігом цінних паперів та реалізацією прав, які підтверджуються цінними паперами, а також 12 щомісячних оглядів судової практики з корпоративних спорів. Крім того, на виконання Плану роботи КГС ВС було підготовлено 3 довідки, які направлено до місцевих та апеляційних господарських судів з метою забезпечення методичною інформацією з питань вирішення спорів.

Інформація щодо діяльності судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів за 2024 рік:

Секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС Тетяна Дроботова представила результати роботи палати за 2024 рік, відзначивши значне навантаження на суддів і стабільність розгляду справ. Протягом звітного періоду у складі палати працювало 12 суддів, на розгляді яких перебувало 4401 процесуальне звернення. Середньорічне навантаження на одного суддю становило 311 справ, що підтверджує високий рівень завантаженості суддів цієї спеціалізації. Найбільша кількість спорів стосувалася земельних відносин (1314 справ), права власності (910 справ) та договірних правовідносин (1326 справ).

Судді профільної палати брали активну участь у підвищенні професійної кваліфікації суддів господарської юрисдикції. Спільно з Національною школою суддів України було проведено низку семінарів і робочих нарад з питань застосування законодавства щодо земельних спорів, відшкодування шкоди, вирішення спорів, що виникають при укладенні й виконанні договорів. Участь у цих заходах взяли судді місцевих та апеляційних господарських судів, яким були надані відповідні методичні матеріали.

«Ми прагнемо не лише ефективно здійснювати правосуддя, а й формувати якісну судову практику та брати участь у її вдосконаленні», – підсумувала Тетяна Дроботова.

Звіт судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності про результати роботи у 2024 році:

У своїй доповіді заступник керівника Апарату – керівник секретаріату КГС ВС Наталія Пляс наголосила на важливій ролі секретаріату в забезпеченні роботи суду та організації судового процесу. Вона представила детальний звіт про роботу секретаріату, висвітливши обсяги опрацьованої документації та організаційне забезпечення роботи суду. За її словами, спостерігається суттєве збільшення обсягів документообігу, що потребує подальшої оптимізації робочих процесів.

Також керівник секретаріату зазначила, що використання підсистеми «Електронний суд» дозволило зменшити витрати на поштові відправлення, прискорити обмін документами та полегшити доступ учасників процесу до матеріалів справ. У 2024 році через «Електронний суд» надійшло 65,1 % касаційних скарг, що свідчить про поступове впровадження цифрових технологій.

Окрім професійної діяльності, працівники КГС ВС брали активну участь у благодійних та волонтерських ініціативах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.