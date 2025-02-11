Конкурс в апелляционные суды – в ВККС считают, что конкурс продлится еще очень долго

По расчетам ВККС, в 2025 году апелляционные суды, вероятно, еще не получат новых судей.

Источник фото: ВККС

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Конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов может существенно затянуться во времени.

Об этом 10 февраля в Facebook сообщил секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак.

Как отметил Сергей Чумак, ВККС планирует полностью утвердить результаты практических заданий согласно специализации в мае.

После этого к конкурсным процедурам присоединится Общественный совет добропорядочности.

Для подготовки к собеседованиям с кандидатами, которые успешно выполнят практическое задание, ОСД потребуется время, вероятно, больше месяца.

Также в отношении претендентов на должности судей апелляционных судов еще предстоит провести специальную проверку.

Таким образом, собеседования с кандидатами на должности апелляционных судов начнутся с 1 июля.

ОСД, согласно своему обещанию, максимум сможет проверять на добропорядочность 60-70 кандидатов в месяц.

По подсчетам ВККС, указанная «пропускная способность» ОСД, с учетом того, что к этапу собеседований будут допущены около 900 кандидатов, позволяет сделать выводы, что собеседования будут длиться 10-11 месяцев.

Если ОСД будет очень тщательно подходить к проверке кандидатов и устроит массовую «раздачу» негативных выводов, то только лишь собеседованиями дело не завершится, поскольку потребуется проведение дополнительных пленарных заседаний ВККС с участием ОСД для преодоления или подтверждения негативных выводов.

За одно пленарное заседание, как отметил Сергей Чумак, можно будет рассмотреть вопрос преодоления или подтверждения негативного вывода в отношении не более чем четырех кандидатов.

При этом может произойти так, что проводить заседания в пленарном составе с участием ОСД Комиссии придется около 100 раз.

Проводить пленарные заседания вместе с ОСД ВККС сможет, вероятно, только раз в неделю, поскольку осенью 2025 года Комиссия планирует начать собеседования с кандидатами на должности судей судов первой инстанции из числа участников отбора на 1 800 вакантных должностей судей местных судов.

При этом в августе возникнет еще одна проблема, ведь 15 августа истекает двухлетний срок полномочий действующего состава ОСД. Соответственно, потребуется определенное время для формирования нового состава Совета добропорядочности.

Без ОСД Комиссия, как отметил Сергей Чумак, проводить собеседования не будет.

Также с повестки дня работы ВККС никуда не делись новые конкурсы в ВАКС и АП ВАКС, а также различные кадровые процедуры.

В итоге процедуры конкурса на должности судей апелляционных лет, по прогнозам ВККС, могут легко затянуться до 2027 года.

Летом 2027 года, напомним, истекает срок полномочий действующего состава ВККС.

«У меня есть сомнения, что Комиссия сможет завершить конкурс по конца своей каденции», - сообщил в Facebook Сергей Чумак.

Напомним, что конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ВККС объявила 14 сентября 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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