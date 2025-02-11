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Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

15:04, 11 лютого 2025
За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.
Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго
Джерело фото: ВККС
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Конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів може суттєво затягнутися у часі.

Про це 10 лютого у Facebook повідомив Секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак.

Як зазначив Сергій Чумак, ВККС планує повністю затвердити результати практичних завдань згідно до спеціалізації у травні.

Після цього до конкурсних процедур долучиться Громадська рада доброчесності.

Для підготовки до співбесід з кандидатами, які успішно виконають практичне завдання, ГРД буде потрібен час, ймовірно, більше місяця.  

Також стосовно претендентів на посади суддів апеляційних судів ще потрібно провести спеціальну перевірку.

Відтак співбесіди з кандидатами на посади апеляційних судів розпочнуться з 1 липня.

ГРД, відповідно до своєї обіцянки, максимум зможе перевіряти на доброчесність 60-70 кандидатів на місяць.

За підрахунками ВККС, зазначена «пропускна спроможність» ГРД, з урахуванням того, що до етапу співбесід будуть допущені близько 900 кандидатів, дозволяє зробити висновок, що співбесіди триватимуть 10-11 місяців.

У разі, якщо ГРД буде дуже ретельно підходити до перевірки кандидатів і влаштує масову «роздачу» негативних висновків, то лише співбесідами справа не завершиться, оскільки знадобиться проведення додаткових пленарних засідань ВККС за участю ГРД для подолання або підтвердження негативних висновків.

За одне пленарне засідання, як зазначає Сергій Чумак, можна буде розглянути питання подолання або підтвердження негативного висновку стосовно не більше ніж чотирьох кандидатів.

При цьому може статися так, що проводити засідання у пленарному складі за участю ГРД Комісії доведеться близько 100 разів.

Проводити пленарні засідання разом з ГРД ВККС зможе, ймовірно, лише раз на тиждень, адже восени 2025 року Комісія планує розпочати співбесіди з кандидатами на посади суддів судів першої інстанції з числа учасників добору на 1 800 вакантних посад суддів місцевих судів.

При цьому у серпні виникне ще одна проблема, адже 15 серпня спливає дворічний строк повноважень діючого складу ГРД. Відповідно, знадобиться певний час для формування нового складу Ради доброчесності. Без ГРД Комісія, як зазначив Сергій Чумак, проводити співбесіди не буде.

Також з порядку денного ВККС нікуди не зникли нові конкурси до ВАКС та АП ВАКС та різні кадрові процедури.

У підсумку, процедури конкурсу на посади суддів апеляційних років, за прогнозами ВККС, можуть легко затягнутися до 2027 року.

Влітку 2027 року, нагадаємо, закінчується строк повноважень діючого складу ВККС.

«У мене є сумніви, що Комісія зможе завершити конкурс за своєї каденції», - повідомив у Facebook Сергій Чумак.

Нагадаємо, що конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів ВККС оголосила 14 вересня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС апеляційні суди

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Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.

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