В Україні подорожчали продукти харчування і безалкогольні напої – як змінилися ціни

Річна інфляція в Україні у січні прискорилась до 12,9%. Про це, за даними Держслужби статистики повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Так, за словами політика, у січні 2025 року споживчі ціни зросли на 1,2% (до грудня 2024 року). З позитивних тенденцій – після пікових значень восени минулого року, зростання цін за місяць сповільнюється другий місяць поспіль.
Щодо цін на продукти харчування і безалкогольні напої, то за місяць вони в цілому подорожчали на 1,2%.
З продовольчих товарів найбільшими темпами зросли в ціні овочі (+5,5%), соняшникова олія (+2,8%), хліб (+2,1%). Подешевшали за місяць – яйця (-23,1%), макарони (-0,8%), цукор (-0,6%).
Серед непродовольчих товарів і послуг, у січні найбільшими темпами подорожчали послуги зв’язку (+9%), автомобільного пасажирського транспорту (+2,5%), паливо і мастила (+2,1%). Водночас, за місяць подешевшали одяг і взуття (-5,5%).
У річному вимірі (до січня 2024 року) споживча інфляція продовжила прискорюватись, сягнувши 12,9%.
«Це максимум річної інфляції із травня 2023 року. Прискорення є очікуваним на тлі більш низької бази порівняння січня минулого року, в якому споживча інфляція була помітно меншою (0,4%)», - вказав Гетманцев.
Серед чинників прискорення інфляції Гетманцев вказує наступні:
«У базовому сценарії тенденція до пришвидшення споживчої інфляції збережеться протягом всього першого кварталу 2025 року, після чого у ІІ-му кварталі вона має піти на спад. Сприятимуть сповільненню інфляції вичерпання ефекту гіршого врожаю та більш жорстка монетарна політика НБУ. Зокрема НБУ прогнозує зростання річної інфляції до 14,3% на кінець І кварталу, 13,6% - ІІ кварталу, 12% - ІІІ кварталу, 8,4% - на кінець року. Водночас головним про-інфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу», - констатував політик.
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