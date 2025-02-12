В Україні подорожчали продукти харчування і безалкогольні напої – як змінилися ціни

За словами Данила Гетманцева, у січні 2025 року споживчі ціни зросли на 1,2% (до грудня 2024 року).

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Річна інфляція в Україні у січні прискорилась до 12,9%. Про це, за даними Держслужби статистики повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, за словами політика, у січні 2025 року споживчі ціни зросли на 1,2% (до грудня 2024 року). З позитивних тенденцій – після пікових значень восени минулого року, зростання цін за місяць сповільнюється другий місяць поспіль.

Щодо цін на продукти харчування і безалкогольні напої, то за місяць вони в цілому подорожчали на 1,2%.

З продовольчих товарів найбільшими темпами зросли в ціні овочі (+5,5%), соняшникова олія (+2,8%), хліб (+2,1%). Подешевшали за місяць – яйця (-23,1%), макарони (-0,8%), цукор (-0,6%).

Серед непродовольчих товарів і послуг, у січні найбільшими темпами подорожчали послуги зв’язку (+9%), автомобільного пасажирського транспорту (+2,5%), паливо і мастила (+2,1%). Водночас, за місяць подешевшали одяг і взуття (-5,5%).

У річному вимірі (до січня 2024 року) споживча інфляція продовжила прискорюватись, сягнувши 12,9%.

«Це максимум річної інфляції із травня 2023 року. Прискорення є очікуваним на тлі більш низької бази порівняння січня минулого року, в якому споживча інфляція була помітно меншою (0,4%)», - вказав Гетманцев.

Серед чинників прискорення інфляції Гетманцев вказує наступні:

Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини/ окремих сирих продуктів харчування.

Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.

Імпорт інфляції через послаблення валютного курсу.

Традиційне прискорення бюджетних витрат наприкінці минулого року (насамперед у грудні).

«У базовому сценарії тенденція до пришвидшення споживчої інфляції збережеться протягом всього першого кварталу 2025 року, після чого у ІІ-му кварталі вона має піти на спад. Сприятимуть сповільненню інфляції вичерпання ефекту гіршого врожаю та більш жорстка монетарна політика НБУ. Зокрема НБУ прогнозує зростання річної інфляції до 14,3% на кінець І кварталу, 13,6% - ІІ кварталу, 12% - ІІІ кварталу, 8,4% - на кінець року. Водночас головним про-інфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу», - констатував політик.

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