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В Україні подорожчали продукти харчування і безалкогольні напої – як змінилися ціни

08:30, 12 лютого 2025
За словами Данила Гетманцева, у січні 2025 року споживчі ціни зросли на 1,2% (до грудня 2024 року).
В Україні подорожчали продукти харчування і безалкогольні напої – як змінилися ціни
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Річна інфляція в Україні у січні прискорилась до 12,9%. Про це, за даними Держслужби статистики повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, за словами політика, у січні 2025 року споживчі ціни зросли на 1,2% (до грудня 2024 року). З позитивних тенденцій – після пікових значень восени минулого року, зростання цін за місяць сповільнюється другий місяць поспіль.

Щодо цін на продукти харчування і безалкогольні напої, то за місяць вони в цілому подорожчали на 1,2%.

З продовольчих товарів найбільшими темпами зросли в ціні овочі (+5,5%), соняшникова олія (+2,8%), хліб (+2,1%). Подешевшали за місяць – яйця (-23,1%), макарони (-0,8%), цукор (-0,6%).

Серед непродовольчих товарів і послуг, у січні найбільшими темпами подорожчали послуги зв’язку (+9%), автомобільного пасажирського транспорту (+2,5%), паливо і мастила (+2,1%). Водночас, за місяць подешевшали одяг і взуття (-5,5%).

У річному вимірі (до січня 2024 року) споживча інфляція продовжила прискорюватись, сягнувши 12,9%.

«Це максимум річної інфляції із травня 2023 року. Прискорення є очікуваним на тлі більш низької бази порівняння січня минулого року, в якому споживча інфляція була помітно меншою (0,4%)», - вказав Гетманцев.

Серед чинників прискорення інфляції Гетманцев вказує наступні:

  • Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини/ окремих сирих продуктів харчування. 
  • Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.
  • Імпорт інфляції через послаблення валютного курсу.
  • Традиційне прискорення бюджетних витрат наприкінці минулого року (насамперед у грудні).

«У базовому сценарії тенденція до пришвидшення споживчої інфляції збережеться протягом всього першого кварталу 2025 року, після чого у ІІ-му кварталі вона має піти на спад. Сприятимуть сповільненню інфляції вичерпання ефекту гіршого врожаю та більш жорстка монетарна політика НБУ. Зокрема НБУ прогнозує зростання річної інфляції до 14,3% на кінець І кварталу, 13,6% - ІІ кварталу, 12% - ІІІ кварталу, 8,4% - на кінець року. Водночас головним про-інфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу», - констатував політик.

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НБУ інфляція Держстат продукти Данило Гетманцев

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