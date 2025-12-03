Як зміниться система оплати проїзду для пільговиків — в Раді готують оновлені правила

Нові правила пільгового проїзду можуть запрацювати з 2028 року.

Ілюстративне фото, джерело - city-adm.lviv.ua

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув законопроєкт 5651-2 щодо оновлення системи надання пільг на проїзд та деяких інших соціальних гарантій.

За підсумками розгляду депутати ухвалили рішення продовжити роботу над документом у межах робочої групи та підготувати його до другого читання.

Проєкт закону передбачає реформу механізму реалізації пільг на проїзд, спрямовану на усунення ключових проблем, що накопичилися у сфері пасажирських перевезень.

Зокрема, йдеться про:

відсутність достовірного обліку пільгових пасажирів та фактичних перевезень;

непрозорість компенсаційних виплат перевізникам;

зловживання з боку окремих перевізників і порушення прав пільговиків;

відсутність механізму адресної допомоги на місцевому рівні;

регулярні конфлікти між перевізниками та пасажирами пільгових категорій.

Документ реформує систему, запроваджуючи електронний квиток та автоматизовані системи обліку, які дозволять фіксувати кожну поїздку.

Оплата проїзду на пільгових умовах здійснюватиметься за електронним або паперовим квитком, сформованим через відповідну територіальну систему або програмний комплекс.

Окремо пропонується встановити, що компенсації за пільговий проїзд військових, ветеранів війни та ветеранів служби фінансуватимуться з державного бюджету. Порядок і розміри відшкодування визначатиме Кабінет Міністрів України.

У Комітеті наголошують, що ухвалення законопроєкту дозволить:

створити єдину та прозору базу пільговиків;

забезпечити електронний контроль реальних обсягів перевезень;

упровадити точну верифікацію статусу та поїздок пільгових категорій;

мінімізувати конфлікти між перевізниками та пасажирами;

оптимізувати витрати місцевих бюджетів та усунути зловживання.

Представники Комітету підкреслили, що реформа є нагальною та спрямована на підвищення прозорості, справедливості та довіри громадян до системи пільгових перевезень.

У разі ухвалення закон набуде чинності 1 січня 2028 року, що забезпечить достатній перехідний період для технічної та організаційної підготовки.

