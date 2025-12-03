Как изменится система оплаты проезда для льготников — в Раде готовят обновленные правила

Новые правила льготного проезда могут заработать с 2028 года.

Иллюстративные фото

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел законопроект 5651-2 относительно обновления системы предоставления льгот на проезд и некоторых других социальных гарантий.

По итогам рассмотрения депутаты приняли решение продолжить работу над документом в рамках рабочей группы и подготовить его ко второму чтению.

Проект закона предусматривает реформу механизма реализации льгот на проезд, направленную на устранение ключевых проблем, накопившихся в сфере пассажирских перевозок.

В частности, речь идет о:

отсутствии достоверного учета льготных пассажиров и фактических перевозок;

непрозрачности компенсационных выплат перевозчикам;

злоупотреблениях со стороны отдельных перевозчиков и нарушении прав льготников;

отсутствии механизма адресной помощи на местном уровне;

регулярных конфликтах между перевозчиками и пассажирами льготных категорий.

Документ реформирует систему, внедряя электронный билет и автоматизированные системы учета, которые позволят фиксировать каждую поездку.

Оплата проезда на льготных условиях будет осуществляться по электронному или бумажному билету, сформированному через соответствующую территориальную систему или программный комплекс.

Отдельно предлагается установить, что компенсации за льготный проезд военнослужащих, ветеранов войны и ветеранов службы будут финансироваться из государственного бюджета. Порядок и размеры возмещения будет определять Кабинет Министров Украины.

В Комитете подчеркивают, что принятие законопроекта позволит:

создать единую и прозрачную базу льготников;

обеспечить электронный контроль реальных объемов перевозок;

внедрить точную верификацию статуса и поездок льготных категорий;

минимизировать конфликты между перевозчиками и пассажирами;

оптимизировать расходы местных бюджетов и устранить злоупотребления.

Представители Комитета подчеркнули, что реформа является актуальной и направлена на повышение прозрачности, справедливости и доверия граждан к системе льготных перевозок.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2028 года, что обеспечит достаточный переходный период для технической и организационной подготовки.

