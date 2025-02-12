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В Украине подорожали продукты питания и безалкогольные напитки – как изменились цены

08:30, 12 февраля 2025
По словам Даниила Гетманцева, в январе 2025 года потребительские цены выросли на 1,2% (к декабрю 2024 года).
В Украине подорожали продукты питания и безалкогольные напитки – как изменились цены
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Годовая инфляция в Украине в январе ускорилась до 12,9%. Об этом, по данным Госслужбы статистики, сообщил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, по словам политика, в январе 2025 года потребительские цены выросли на 1,2% (к декабрю 2024 года). Из положительных тенденций – после пиковых значений осенью прошлого года рост цен за месяц замедляется второй месяц подряд.

Что касается цен на продукты питания и безалкогольные напитки, то за месяц они в целом подорожали на 1,2%.

Из продовольственных товаров наибольшими темпами выросли в цене овощи (+5,5%), подсолнечное масло (+2,8%), хлеб (+2,1%). Подешевели за месяц – яйца (-23,1%), макароны (-0,8%), сахар (-0,6%).

Среди непродовольственных товаров и услуг в январе наибольшими темпами подорожали услуги связи (+9%), автомобильного пассажирского транспорта (+2,5%), топлива и масла (+2,1%). В то же время за месяц подешевели одежда и обувь (-5,5%).

В годовом исчислении (до января 2024 года) потребительская инфляция продолжила ускоряться, достигнув 12,9%.

«Это максимум годовой инфляции с мая 2023 года. Ускорение ожидается на фоне более низкой базы сравнения января прошлого года, в котором потребительская инфляция была заметно меньше (0,4%)», - указал Гетманцев.

Среди факторов ускорения инфляции Гетманцев указывает следующие:

  • Сезонные факторы в виде неблагоприятных погодных условий летом и осенью прошлого года, что привело к ухудшению урожайности и уменьшению предложения с/х сырья/ отдельных сырых продуктов питания.
  • Фундаментальные факторы, толкающие вверх базовую инфляцию из-за роста производственных затрат на оплату труда, сырья, энергообеспечения.
  • Импорт инфляции из-за ослабления валютного курса.
  • Традиционное ускорение бюджетных расходов в конце прошлого года (прежде всего в декабре).

«В базовом сценарии тенденция к ускорению потребительской инфляции сохранится в течение всего первого квартала 2025 года, после чего во ІІ-м квартале она должна пойти на убыль. Будут способствовать замедлению инфляции истощение эффекта худшего урожая и более жесткая монетарная политика НБУ. В частности, НБУ прогнозирует рост годовой инфляции до 14,3% на конец І квартала, 13,6% - ІІ квартала, 12% - ІІІ квартала, 8,4% - на конец года. В то же время, главным про-инфляционным риском будет оставаться сама война, которая оказывает давление на производственные затраты бизнеса», - констатировал политик.

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НБУ инфляция Госстат продукты Даниил Гетманцев

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