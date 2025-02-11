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Отказ студента от базовой общевойсковой подготовки может привести к отчислению, — ТЦК

14:49, 11 февраля 2025
Теоретический курс будет обязательным, как для парней, так и для девушек, а практический будут проходить все парни, а девушки по желанию.
Отказ студента от базовой общевойсковой подготовки может привести к отчислению, — ТЦК
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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», для студентов с сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка. Базовая военная подготовка для студентов высших учебных заведений продлится 300 академических часов – это 90 часов теории в учебных заведениях и 210 часов практики в воинских частях и центрах.

Обновленная программа БОВП будет обязательной учебной дисциплиной. Студенты, которые откажутся от ее прохождения или не получат удовлетворительной оценки, могут быть отчислены из вуза. Об этом заявила представитель Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова в комментарии телеканала «Киев24».

По ее словам, теоретический курс будет обязательным, как для парней, так и для девушек, а практический будут проходить все парни, а девушки — по желанию и при отсутствии ограничений по состоянию здоровья.

«Это обязательная дисциплина, теоретическая часть которой будет проходить в вузах, а практическая подготовка — в учебных центрах ВСУ, обычная военная обучение. Если студенты не успешно проходят или не составляют, это может привести к тому, что студент будет отчислен. Это фактически будет обучающая дисциплина, включенная в курс учебного заведения», - отметила Камеристова.

Программа БОВП предусматривает усвоение важнейших для потенциальных военнослужащих знаний и навыков – к медицинской помощи, тактике, международному гуманитарному праву, владению стрелковым оружием.

Добавим, что в ВСУ с 10 февраля вступила в силу новая программа базовой военной подготовки.

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