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В Офисе Президента анонсировали работу нового пункта пропуска на границе с Венгрией в апреле

17:14, 11 февраля 2025
Пункт пропуска «Великая Паладь-Нодьгодош» должен полноценно заработать в апреле 2025 года.
В Офисе Президента анонсировали работу нового пункта пропуска на границе с Венгрией в апреле
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Пункт пропуска «Великая Паладь-Нодьгодош» на украинско-венгерской границе должен полноценно заработать в апреле 2025 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита по результатам встречи с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентским государственным секретарем Левенте Модером.

«Согласовали вопросы оперативного строительства пункта пропуска «Великая Паладь – Нодьгодош» на Закарпатье. Сейчас ведутся подготовительные работы на локациях. Венгерская и украинская стороны готовы к установлению модульной инфраструктуры и организации работы. Пункт пропуска должен полноценно заработать в апреле 2025 года», – сообщил Микита.

Он подчеркнул, что это важный шаг для развития пограничного движения, которое нужно людям с обеих сторон границы.

Также, по словам Микиты, с Модером обсудили результаты работы пункта пропуска «Лужанка-Берегшурань» на Закарпатье, который недавно начал пропуск пустых грузовых автомобилей без ограничения веса на выезд из Украины в Венгрию.

«За несколько месяцев уже осуществлено пересечение 495 пустых грузовых автомобилей. В пиковую нагрузку за указанный период пункт пропуска обеспечивал оформление до 30 таких транспортных средств в сутки», - отметил Микита.

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Венгрия офис президента граница

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