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В Офісі Президента анонсували роботу нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною у квітні

17:14, 11 лютого 2025
Пункт пропуску «Велика Паладь-Нодьгодош» має повноцінно запрацювати у квітні 2025 року.
В Офісі Президента анонсували роботу нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною у квітні
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Пункт пропуску «Велика Паладь-Нодьгодош» на українсько-угорському кордоні має повноцінно запрацювати у квітні 2025 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита за результатами зустрічі із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Модьором.

«Узгодили питання оперативного будівництва пункту пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош» на Закарпатті. Зараз тривають підготовчі роботи на локаціях. Угорська та українська сторони готові до встановлення модульної інфраструктури й організації роботи. Пункт пропуску має повноцінно запрацювати у квітні 2025 року», - повідомив Микита.

Він наголосив, що це важливий крок для розвитку прикордонного руху, який потрібен людям по обидва боки кордону.

Також, за словами Микити, з Модьором обговорили результати роботи пункту пропуску «Лужанка-Берегшурань» на Закарпатті, який нещодавно розпочав пропуск порожніх вантажних автомобілів без обмеження ваги на виїзд з України в Угорщину.

«За декілька місяців вже здійснено перетин 495 порожніх вантажних автомобілів. У пікові навантаження за вказаний період пункт пропуску забезпечував оформлення до 30 таких транспортних засобів на добу», - зазначив Микита.

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Угорщина офіс президента кордон

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