Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада провалила законопроект про передачу даних про кредити громадян за кордон – його направили на всенародне обговорення

14:32, 11 лютого 2025
Оскільки пропозиції прийняти чи повернути назад суб’єкту законодавчої ініціативи не набрали голосів, депутати вирішили направити цей законопроект на всенародне обговорення.
Верховна Рада провалила законопроект про передачу даних про кредити громадян за кордон – його направили на всенародне обговорення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 11 лютого не змогла прийняти в першому читанні законопроект 12260 про кредитну історію. Оскільки законопроект не змогли навіть відправити на доопрацювання чи повернути суб’єкту законодавчої ініціативи, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко запропонував такий варіант, як винести його на всенародне обговорення. Відповідна пропозиція набрала 226 голосів народних обранців.

Законопроектом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові основи державного нагляду за такою діяльністю.

Так, у законопроекті правового регулювання дістали наступні питання.

Механізму транскордонного обміну даними з бюро кредитних історій з країн-партнерів.

Відповідно до проекту Бюро здійснює транскордонне надання інформації, що складає кредитну історію, користувачам або іноземним бюро, які зареєстровані в Австрії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Греції, Італії, Канаді, Мальті, Німеччині, Польщі, Румунії, США тощо.

Обсягу інформації, що включається в кредитну історію, регулярності її оновлення, строків зберігання даних у кредитній історії (до 10 років), порядку їх знищення.

Прав та обов'язків користувачів та постачальників даних, зокрема щодо регулярного оновлення інформації про виконання особами грошових зобов’язань.

Прав суб’єктів кредитної історії, включаючи право на доступ до своєї історії, її зміни у разі включення до кредитної історії недостовірних даних, зокрема, постачальником даних на вимогу суб’єкта кредитної історії або за рішенням суду, правові наслідки поширення на ринку кредитування інформації про небажання суб'єкта кредитної історії укладати кредитні правочини для захисту від можливих шахрайських дій.

Прав близьких осіб суб'єктів кредитної історії на доступ до кредитної історії суб'єкта, який зник безвісти чи помер (визнаний померлим).

Заборони використання інформації з кредитних історій третіми особами без згоди суб'єкта кредитної історії, санкцій за порушення таких заборон.

Порядку авторизації осіб, які мають намір провадити діяльність бюро кредитних історій, зокрема: встановлено вимоги до їх структури власності, керівників та системи внутрішнього контролю, кіберзахисту та інформаційної безпеки, що забезпечить належний рівень інституційної здатності бюро надавати якісні послуги користувачам та суб'єктам кредитної історії.

Нагляду Національним банком України за діяльністю з ведення кредитних історій та виконання вимог законодавства у сфері кредитних історій іншими учасниками кредитного ринку, зокрема, проектом передбачено право застосовувати коригувальні заходи та заходи впливу за порушення зазначених вимог.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.

Верховна Рада провалила законопроект про передачу даних про кредити громадян за кордон – його направили на всенародне обговорення

Оскільки пропозиції прийняти чи повернути назад суб’єкту законодавчої ініціативи не набрали голосів, депутати вирішили направити цей законопроект на всенародне обговорення.

Верховна Рада прийняла закон про придбання обладнання для будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС

Парламент прийняв закон про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.

Верховна Рада підтримала за основу законопроект про примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

Законопроектом пропонується зобов’язати батьків виконувати рішення військових адміністрацій щодо проведення обов’язкової евакуації дітей із зони бойових дій.

Арбітражних керуючих та приватних виконавців пропонується залучити до управління арештованими активами

Пропонується запровадити систему автоматизованого визначення управителів активами з числа арбітражних керуючих та приватних виконавців – Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики підготував доопрацьований законопроект щодо реформи АРМА.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео