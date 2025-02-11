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У Києві відправляють на капітальний ремонт шляхопровід на вулиці Новокостянтинівській

16:56, 11 лютого 2025
У Києві орієнтовно до кінця року обмежать рух транспорту на вулиці Новокостянтинівській
У Києві відправляють на капітальний ремонт шляхопровід на вулиці Новокостянтинівській
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У столиці із 12 лютого буде обмежений рух транспорту на вулиці Новокостянтинівській – на ділянці від вулиці Корабельної до вулиці Вікентія Хвойки. 

У КМДА вказують, що обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Цей шляхопровід введений в експлуатацію в 1969 році та відтоді жодного разу капітально не ремонтувався.

Дорожники планують влаштувати нове мостове полотно, нові прогонові будови і конструкції опор. Також облаштують нову перильну й бар’єрну огорожі, опори освітлення та дорожнє покриття на підходах. Оновлять підземні та наземні комунікації і подбають про благоустрій території.

Вказується, що всі роботи будуть виконувати з урахуванням принципів безбар’єрності – для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

«Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року», - пишуть у КМДА.

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Київ КМДА

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