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В Киеве отправляют на капитальный ремонт путепровод на улице Новоконстантиновской

16:56, 11 февраля 2025
В Киеве ориентировочно до конца года ограничат движение транспорта на улице Новоконстантиновской
В Киеве отправляют на капитальный ремонт путепровод на улице Новоконстантиновской
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В столице с 12 февраля будет ограничено движение транспорта по улице Новоконстантиновской – на участке от улицы Корабельной до улицы Викентия Хвойки.

В КГГА указывают, что ограничения связаны с началом капитального ремонта путепровода по ул. Новоконстантиновской. Этот путепровод введен в эксплуатацию в 1969 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

Дорожники планируют устроить новое мостовое полотно, новые пролетные строения и конструкции опор. Также обустроят новое перильное и барьерное ограждение, опоры освещения и дорожное покрытие на подходах. Обновят подземные и наземные коммуникации и позаботятся о благоустройстве территории.

Указывается, что все работы будут выполняться с учетом принципов безбарьерности – для беспрепятственного доступа для людей с инвалидностью и маломобильных групп.

«Работы будут продолжаться поэтапно, чтобы сохранить движение транспорта по путепроводу. Весь комплекс работ планируется выполнить до конца года», - пишут в КГГА.

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Киев КГГА

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