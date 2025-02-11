Верховная Рада провалила законопроект о передаче данных о кредитах граждан за границу – его направили на всенародное обсуждение

Поскольку предложения принять или вернуть назад субъекту законодательной инициативы не набрали голоса, депутаты решили направить этот законопроект на всенародное обсуждение.

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Верховная Рада 11 февраля не смогла принять в первом чтении законопроект 12260 о кредитной истории. Поскольку законопроект не смогли даже отправить на доработку или вернуть субъекту законодательной инициативы первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко предложил такой вариант, как вынести его на всенародное обсуждение. Соответствующее предложение набрало 226 голосов народных избранников.

Законопроект предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционирования институтов, связанных со сбором, обработкой, хранением, защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью.

Так, в законопроекте правовое регулирование получили следующие вопросы.

Механизм трансграничного обмена данными с бюро кредитных историй стран-партнеров.

В соответствии с проектом Бюро осуществляет трансграничное предоставление информации, составляющей кредитную историю, пользователям или иностранным бюро, зарегистрированным в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Канаде, Мальте, Германии, Польше, Румынии, США и т.д.

Объем информации, включаемой в кредитную историю, регулярность ее обновления, сроки хранения данных в кредитной истории (до 10 лет), порядок их уничтожения.

Прав и обязанностей пользователей и поставщиков данных, в частности, относительно регулярного обновления информации о выполнении лицами денежных обязательств.

Прав субъектов кредитной истории, включая право на доступ к своей истории, ее изменения в случае включения в кредитную историю недостоверных данных, в частности, поставщиком данных по требованию субъекта кредитной истории или по решению суда, правовые последствия распространения на рынке кредитования информации о нежелании субъекта кредитной истории заключать кредитные сделки для защиты от возможного мошенничества.

Прав близких лиц субъектов кредитной истории на доступ к кредитной истории пропавшего без вести или умершего (признанного умершим).

Запрет использования информации по кредитным историям третьими лицами без согласия субъекта кредитной истории, санкций за нарушение таких запретов.

Порядка авторизации лиц, которые намерены осуществлять деятельность бюро кредитных историй, в частности: установлены требования к их структуре собственности, руководителям и системе внутреннего контроля, киберзащите и информационной безопасности, что обеспечит надлежащий уровень институциональной способности бюро предоставлять качественные услуги пользователям и субъектам кредитной истории.

Надзора Национальным банком Украины за деятельностью по ведению кредитных историй и выполнению требований законодательства в сфере кредитных историй другими участниками кредитного рынка, в частности, проектом предусмотрено право применять корректирующие меры и меры воздействия за нарушение указанных требований.

Автор: Наталя Мамченко

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