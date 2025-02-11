Відмова студента від базової загальновійськової підготовки може призвести до відрахування, — ТЦК

Теоретичний курс буде обов'язковим, як для хлопців, так і для дівчат, а практичний проходитимуть усі хлопці, а дівчата — за бажанням.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», для студентів з вересня 2025 року стартує базова загальновійськова підготовка. БЗВП для студентів вищих навчальних закладів триватиме 300 академічних годин – це 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.

Оновлена програма БЗВП буде обов'язковою навчальною дисципліною. Студенти, які відмовляться від її проходження або не отримають задовільну оцінку, можуть бути відраховані з вишу. Про це заявила речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова в коментарі телеканалу «Київ24».

За її словами, теоретичний курс буде обов'язковим, як для хлопців, так і для дівчат, а практичний проходитимуть усі хлопці, а дівчата — за бажанням та за умови відсутності обмежень за станом здоров’я.

«Це обов’язкова дисципліна, теоретична частина якої проходитиме у вишах, а практична підготовка — в навчальних центрах ЗСУ, звичайний військовий вишкіл. Якщо студенти не успішно проходять або не складають, це може призвести до того, що студент буде відрахований. Це фактично буде навчальна дисципліна, включена в курс навчального закладу», - зазначила Камерістова.

Програма БЗВП передбачає засвоєння найважливіших для потенційних військовослужбовців знань та навичок - домедичну допомогу, тактику, міжнародне гуманітарне право, володіння стрілецькою зброєю.

Додамо, що в ЗСУ з 10 лютого набула чинності нова програма базової військової підготовки.

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