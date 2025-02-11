У Великій Британії на шість тижнів перекриють дорогу через міграцію жаб

Це роблять для того, щоб тисячі земноводних вони могли дістатися місцевого озера і розмножуватися.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії на шість тижнів перекриють дорогу у місті Бат для захисту тисяч жаб, ропух і тритонів, щоб вони могли дістатися місцевого озера і розмножуватися. Про це повідомляє BBC.

Вказується, дорогу патрулюватимуть волонтери у світловідбивних жилетах і з ліхтарями.

Також вони підбиратимуть земноводних у рукавичках без латексу, щоб уникнути забруднення, перш ніж безпечно перемістити їх у місце розмноження.

Закриття доріг практикують із 2003 року. Усе тому, що до того на дорогах під час міграції до місць розмноження під колесами машин гинули до 62% амфібій. У 2024 році цей показник становив 6%.

Торік спостерігали один із найактивніших сезонів за останні 14 років. Ділянку дороги у 800 метрів подолали 3 200 земноводних.

Дослідження показали, що за останні 30 років популяція жаб у Британії скоротилася на 68%.

Природоохоронна організація Froglife зазначає, що найбільшу загрозу для земноводних становлять дорожній рух, втрата середовища існування і зміна клімату. Останнє, зазначають там, важче спрогнозувати, ніж трафік на дорогах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.