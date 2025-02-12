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Поліграф для іноземців у ЗСУ – Кабмін схвалив нові правила

09:22, 12 лютого 2025
Центр рекрутингу іноземців отримує офіційні повноваження на такі перевірки.
Поліграф для іноземців у ЗСУ – Кабмін схвалив нові правила
Джерело фото: Аліни Самолюк
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Кабінет Міністрів на засіданні затвердив нові правила щодо проходження перевірки на поліграфі для іноземців та осіб без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі», - вказав депутат.

Зокрема, зазначається, що Центр рекрутингу іноземців отримує офіційні повноваження на такі перевірки, а поліграф стане частиною спеціальної перевірки перед прийняттям на службу.

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ЗСУ Кабінет Міністрів України

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