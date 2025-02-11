Представитель ГУР Андрей Юсов сделал заявление о завершении войны

Юсов подчеркнул, что хорошие новости нужно делать, а не сидеть у телевизора и ждать их.

Источник фото: Униан

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Украинцам не стоит ждать, вместо этого над этим надо упорно работать над завершением войны. Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью YouTube-каналу Дайджест Блауша.

«Ждать не стоит. Следует над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации, активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры», - заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Юсов напомнил, что в ближайшее время Украину ожидают важные события - Мюнхенская конференция безопасности и не только. В то же время, главные события сегодня происходят именно на фронте.

«Об этом не стоит забывать. Потому тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает донатить. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости нужно делать», – отметил он.

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