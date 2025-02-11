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Чи можна в Електронному кабінеті дізнатись, кому делеговано право підпису е-документів

22:36, 11 лютого 2025
Стало відомо, чи може платник податків переглянути в Електронному кабінеті інформацію щодо осіб, яким делеговано право підпису електронних документів.
Чи можна в Електронному кабінеті дізнатись, кому делеговано право підпису е-документів
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Головне управління ДПС у Луганській області роз’яснило, чи може платник податків переглянути в Електронному кабінеті інформацію щодо осіб, яким делеговано право підпису електронних документів.

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України  та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 6.06.2017 № 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 3.08.2017 за № 959/30827 зі змінами.

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до Порядку (ідентифікатор форми F/J 1391104).

Для отримання інформації щодо відповідальних осіб, яким, шляхом направлення повідомлення за ідентифікатором форми F/J 1391104, делеговано право підпису електронних документів, платнику податків необхідно подати до контролюючого Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1391501).

Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» визначається наказом Міністерства фінансів від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», (із змінами).

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає платникам можливість створення заяв та запитів для отримання інформації, в тому числі Запиту.

У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити відповідні поля такого запиту, підписати та надіслати до контролюючого органу.

Відповідь на запит (витяг щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1491501)) можна переглянути у вкладці «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи».

Крім того, розділ «Дані про уповноважених осіб» меню «Налаштування» містить інформацію стосовно осіб, яким делеговано право підпису електронних документів.

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