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Чи скасують в Україні воєнний стан через 3 місяці — в ГУР відповіли

15:41, 11 лютого 2025
Речник ГУР Андрій Юсов прокоментував озвучену деякими нардепами інформацію про те, що через три місяці воєнний стан в Україні нібито не буде продовжено.
Чи скасують в Україні воєнний стан через 3 місяці — в ГУР відповіли
Фото: armyinform.com.ua
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Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що воєнний стан не буде скасовано через 3 місяці попри заяви деяких народних депутатів. Про це він сказав у подкасті «Дайджесту Блауша».

Ведучий попросив речника ГУР прокоментувати озвучену деякими народними обранцями інформацію про те, що через три місяці воєнний стан в Україні нібито не буде продовжено.

«Ви могли б так само взяти колоду карт таро, магічну кулю. Імовірно, ці народні депутати палко вболівають за долю України, але разом із тим вони політики та проводять комунікацію з урахуванням власних політичних перспектив з метою привернути до себе увагу. Тому прогнози мають право на існування, є експерти, є аналітики, але ми орієнтуємося на реальні факти й офіційні повідомлення. Коли вони будуть — ми будемо обговорювати це предметно. Наразі прогнози залишаються лише прогнозами», — відповів Андрій Юсов.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації і воєнного стану до 9 травня.

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Україна війна воєнний стан ГУР МО

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