В Киеве субъектов хозяйствования предупредили о мошеннической рассылке от имени налоговой

Мошенники обращаются к субъектам хозяйствования с просьбой или требованием предоставить денежные средства.

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Столичная налоговая сообщила, что неустановленные лица, выдавая себя за должностных лиц Главного управления ГНС в г. Киеве обращаются к субъектам хозяйствования с просьбой или требованием предоставить денежные средства.

Отмечается, что мошенники рассылают электронные письма, посылают бумажные письма-обращения с поддельными подписями должностных лиц и печатью учреждения, призывая к предоставлению единовременной финансовой помощи для нужд ВСУ.

«Отмечаем, что должностные лица Главного управления ГНС в г. Киеве действуют исключительно в рамках законодательства и не имеют никакого отношения к подобным сообщениям.

Призываем плательщиков быть осмотрительными и в случае получения такого письма уведомлять подразделения Национальной полиции Украины или отдел по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления ГНС в г. Киеве», - заявили в налоговой.

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