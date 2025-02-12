Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли українцям готуватися до снігопадів

З 14-го лютого в Україну завітають атмосферні фронти, які принесуть сніг.

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До кінця місяця, принаймні, за попередніми прогнозами, домінуватиме холодна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«В районі 13-15 лютого справді трохи підвищиться температура повітря, але все одно це таке окозамилювання. Бо вже на наступному тижні знову похолоднішає», - вказує фахівчиня.

Водночас Діденко наголошує, що якихось надсильних морозів не очікується, проте й помірні добряче можуть вщипнути.

«Вдень у середу очікується від -2 до -6 градусів, на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше, від 0 до +3 градусів, а на Закарпатті від +3 до +7 градусів. У Києві 12-го лютого – сухо та морозно. Вночі -9 градусів, вдень -2 градуси», - розповідає синоптик.

Окрім того, з 14-го лютого, починаючи із західних областей, в Україну завітають атмосферні фронти, які принесуть сніг, повідомила Наталка Діденко.

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