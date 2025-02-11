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Усі вчителі закладів дошкільної освіти матимуть 56 днів щорічної оплачуваної відпустки — Оксен Лісовий

16:55, 11 лютого 2025
Кабмін ухвалив постанову, яка уніфікує терміни щорічної відпустки для всіх працівників закладів дошкільної освіти.
Усі вчителі закладів дошкільної освіти матимуть 56 днів щорічної оплачуваної відпустки — Оксен Лісовий
Фото: 24tv.ua
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти тепер матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки — 56 днів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець зазначив, що 11 лютого уряд ухвалив постанову, яка вносить зміни до відповідного Порядку, уніфікуючи терміни щорічної відпустки для всіх працівників закладів дошкільної освіти.

«Це одне з важливих нововведень Закону України «Про дошкільну освіту». Така норма є справедливою для всіх працівників ЗДО і сприяє поліпшенню їхніх умов праці», - написав він.

Кого з педагогічних працівників торкнуться зміни? 

- директорів;  

- завідувачів;

- вихователів-методистів;

- інструкторів з фізкультури;

- практичних психологів;

- соціальних педагогів. 

Окрім того, відповідним рішенням уряд вніс зміни до Переліку педагогічних посад, доповнивши його такими позиціями, зокрема, як заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання.

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