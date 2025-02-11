1000 доларів за отримання дозволу — на Київщині на хабарі погорів депутат

Депутат вимагав хабар за дозвіл на встановлення тимчасової споруди на комунальній землі.

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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру депутату однієї із селищних рад Київської області, який вимагав неправомірну вигоду за дозвіл на встановлення тимчасової споруди.

Як повідомила поліція Київської області, підприємиця маючи намір отримати дозвіл на встановлення тимчасової споруди на комунальній землі, звернулася до посадовця. За вплив на прийняття рішення членами виконавчого комітету селищної ради депутат вимагав неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів.

47-річного чоловіка затримали під час отримання другої частини коштів.

Тепер фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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