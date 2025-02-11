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Чи має право на допомогу по вагітності та пологах жінка, яка проводить незалежну професійну діяльність

23:55, 11 лютого 2025
У Пенсійному фонді зазначили, що жінці, яка проводить незалежну професійну діяльність, допомога по вагітності та пологах надається за умови, що вона перебуває в статусі застрахованої особи і не має заборгованості зі сплати єдиного внеску за певний період.
Чи має право на допомогу по вагітності та пологах жінка, яка проводить незалежну професійну діяльність
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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи має право на допомогу по вагітності та пологах жінка, яка проводить незалежну професійну діяльність.

Зазначається, що має, але за відповідних умов.

Право на страхові виплати — допомогу по вагітності та пологах  мають застраховані особи (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

До застрахованих осіб належать фізичні особи, які згідно із законодавством підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачують (або за яких сплачуються) страхові внески.

Тобто жінці, яка провадить незалежну професійну діяльність, допомога по вагітності та пологах надається за умови, що вона перебуває в статусі застрахованої особи і не має заборгованості зі сплати єдиного внеску за період до видачі листка непрацездатності (за місяці розрахункового періоду, а також місяць видачі листка непрацездатності), що підтверджується даними з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розрахунковий період — це 12 календарних місяців, що передують місяцю надання декретної відпустки.

Право на допомогу по вагітності та пологах виникає за умови настання 30 тижнів вагітності під час перебування в статусі особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи».

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Пенсійний фонд вагітність та пологи

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