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На Київщині нетверезий чоловік забив до смерті свою родичку

23:49, 24 квітня 2024
Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику.
На Київщині нетверезий чоловік забив до смерті свою родичку
Джерело фото: Поліція Київської області
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Поліція Київської області повідомила про підозру чоловікові, який забив до смерті свою родичку. Подія сталася у Фастові, де між 50-річною жінкою та її родичем виник конфлікт, що призвів до трагічного фіналу.

Згідно з інформацією поліції, під час спільного розпиття алкоголю між жінкою та її 30-річним племінником виникла суперечка, під час якої зловмисник наніс смертельні удари кіркою у голову своїй тітці. Тіло жінки було знайдене її сином, який повідомив про інцидент поліції.

Оперативники Фастівського управління поліції Київщини затримали підозрюваного, який тепер перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному повідомили про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України щодо умисного вбивства, за яким йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Цю справу процесуально керує окружна прокуратура.

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