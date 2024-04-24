Україну накрили «брудні» дощі: чи несуть вони загрозу

24 квітня в Україні пройшли кольорові дощі.

Фото: Новини N

Як відомо, 24 квітня пил із Сахари, який напередодні накрив Грецію, дістався до України та через нього по регіонам країни пройшли «брудні» дощі.

За інформацією Укргідрометцентру, природнє явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.

Там зазначають, що тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози.

25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною.

27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.

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