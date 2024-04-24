Украину накрыли «грязные» дожди: несут ли они угрозу

24 апреля на Украине прошли цветные дожди.

Фото: Новини N

Как известно, 24 апреля пыль из Сахары, накануне накрывшая Грецию, добралась до Украины и через нее по регионам страны прошли «грязные» дожди.

По информации Укргидрометцентра, природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

Там отмечают, что длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы.

25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной.

27 апреля воздушные потоки изменятся, воздух после дождей очистится.

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