На Киевщине нетрезвый мужчина забил до смерти свою родственницу

Полиция Киевской области сообщила о подозрении злоумышленнику.

Источник фото: Полиция Киевской области

Полиция Киевской области сообщила о подозрении мужчине, который забил до смерти свою родственницу. Происшествие произошло в Фастове, где между 50-летней женщиной и ее родственником возник конфликт, который привел к трагическому финалу.

Согласно информации полиции, во время совместного распития алкоголя между женщиной и ее 30-летним племянником возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес смертельные удары коркой в голову своей тете. Тело женщины было найдено ее сыном, который сообщил об инциденте полиции.

Оперативники Фастовского управления полиции Киевщины задержали подозреваемого, который теперь находится в изоляторе временного содержания. В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому сообщили о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины относительно умышленного убийства, по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы. Это дело процессуально руководит окружная прокуратура.

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