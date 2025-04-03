Як і за що судили українських військових у 2024 році: звіт Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2024 році засуджено 6 532 військовослужбовця, але за військові правопорушення вироків стало менше.

Джерело фото: hromadske.radio

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Верховний Суд оприлюднив статистику розгляду судами у 2024 році кримінальних справ, зокрема, і щодо військовослужбовців.

Нагадаємо, що у минулі роки «Судово-юридична газета» вже розповідала, як і за що українські суди притягали військовослужбовців до відповідальності у 2022 та у 2023 роках.

Зазначимо, що у порівнянні з 2023 роком, у 2024 році кількість випадків притягнення діючих військовослужбовців до кримінальної відповідальності зросла.

Разом з тим, суттєво зменшилася кількість вироків за скоєння саме військових кримінальних правопорушень.

За підсумками 2024 року спостерігається збільшення кількості вироків за непокору (тобто відкриту відмову виконати наказ), ухилення від військової служби шляхом самокалічення, дезертирство.

Однак спостерігається й помітне зменшення вироків за такі правопорушення як «самовільне залишення військової частини або місця служби», «погроза або насильство щодо начальника», «втрата військового майна» тощо.

Нагадаємо, що «самовільне залишення військової частини» нерідко тлумачиться як тимчасове явище, коли військовослужбовець хоча й залишив військову частину без дозволу командира, але ще може повернутися на службу протягом певного періоду часу. Тоді як «дезертирство» вважається свідомим рішенням військовослужбовця, який більше не планує повертатися до військової частини.

Крім того, у минулому році суди стали менше призначати військовослужбовцям такий вид покарання як «тримання у дисциплінарному батальйоні».

Цікаво, що у 2024 році суттєво зменшилася і кількість вироків у справах про ухилення від мобілізації (ст. 336 КК), але при цьому більше ніж вдесятеро зросла кількість вироків за ухилення від військового обліку (ст. 337 КК).

Загальна кількість засуджених військовослужбовців у 2024 році

За даними Верховного Суду, у 2024 році судами за різні кримінальні правопорушення було засуджено 6 532 військовослужбовця (у 2023 році - 5 339, у 2022 році – 2 138 військовослужбовців).

Це 10,6% від загальної кількості осіб, засуджених у 2024 році в Україні.

У порівнянні з позаминулим роком у 2024 році було засуджено на 1 193 військовослужбовця більше, або на 22,3%.

Загалом за три роки з моменту повномасштабного вторгнення засуджено до різних видів покарання 14 009 військовослужбовців.

Слід зазначити, що мова йде тільки про вироки судів, що набрали законної сили.

Разом з тим, у минулому році зменшилася кількість рішень судів про притягнення до такого виду покарання, як «тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні».

У 2024 році покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні отримали 604 військовослужбовця (у 2023 році – 676, у 2022 році – 115 військовослужбовців). Тобто, кількість вироків у виді призначення судом такого покарання, як тримання у дисциплінарному батальйоні, скоротилася на 10,7%.

А такий вид покарання як «службові обмеження військовослужбовців» у 2024 році отримали 453 військовослужбовця (у 2023 році – 508, у 2022 році – 127 військовослужбовців).

Військовослужбовці, засудженні за військові кримінальні правопорушення

У 2024 році за вчинення саме військових кримінальних правопорушень (ст. 402-435 КК) за вироками, що набрали законної сили, засуджено 1 994 військовослужбовця (у 2023 році – 2 585 військовослужбовців, у 2022 році – 1 490).

Таким чином, кількість військовослужбовців, засуджених за вчинення військових кримінальних правопорушень у минулому році знизилася на 22,9%.

За статтями Кримінального кодексу, вироки розподілилися наступним чином:

Самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК) – 928 засуджених (у 2023 році - 1 577, у 2022 році – 1 036 військовослужбовців). Тобто у минулому році за вказане правопорушення було засуджено на 41,2% менше військовослужбовців, ніж у 2023 році.

Непокора (ст. 402) – 737 (у 2023 році – 689, у 2022 році – 155, тобто кількість вироків зросла на 7% у порівнянні з 2023 роком)

Дезертирство (ст. 408) – 171 (у 2023 році – 113, у 2022 році – 154)

Ухилення від військової служби шляхом самокалічення (ст. 409) – 63 (у 2023 році – 32, у 2022 році – 19, тобто збільшення кількості вироків майже на 100% у порівнянні з 2023 роком)

Недбале ставлення до військової служби (ст. 425) – 20 (у 2023 році – 13, у 2022 році – 5)

Втрата військового майна (ст. 413) – 15 (у 2023 році засуджено 37 військовослужбовців, а у 2022 році – 14, тобто кількість вироків зменшилася на 59,5% у порівнянні з 2023 роком)

Порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414) – 14 (у 2023 році – 35, у 2022 році – 23)

Викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї, бойових припасів (ст. 410) – 14 (у 2023 році – 5, у 2022 році – 16)

Порушення правил водіння або експлуатації машин (ст. 415) – 10 (у 2023 році – 10, у 2022 році – 0)

Погроза або насильство щодо начальника (ст. 405) – 7 (у 2023 році – 30, у 2022 році – 31, тобто є зменшення на 76,7% у порівнянні з 2023 роком)

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ст. 406) – 5 (у 2023 році – 18, у 2022 році – 18).

Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків (ст. 404) – 4 (у 2023 році – 3, у 2022 році – 2)

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1) – 1 (у 2023 році – 12, у 2022 році – 3, тобто зменшення у порівнянні з 2023 роком на 91,7%)

Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю (ст. 429) – 0 (у 2023 році – 7, у 2022 році – 6, тобто зменшення у порівнянні з 2023 роком на 100%)

Насильство над населенням у районні воєнних дій (ст. 433) - 0 (у 2023 – 3, у 2022 році – 0).

Образа честі і гідності військовослужбовця (ст. 435-1) – 1 (у 2023 році – 1, у 2022 році – 2)

Умисне знищення або пошкодження військового майна (ст. 411) – 1 (у 2023 році – 0)

Необережне знищення або пошкодження військового майна (ст. 412) – 1 (у 2023 році – 0)

Порушення правил несення прикордонної служби (ст. 419) – 1 (у 2023 році – 0)

Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів, що містять такі відомості (ст. 422 ) – 1 (у 2023 – 0).

Тримання в дисциплінарному батальйоні

Згідно з даними Верховного Суду, у минулому році покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні отримали 604 військовослужбовця (у 2023 році – 676 військовослужбовців, у 2022 році – 115).

Тобто, у 2024 році покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (за вироками, що набрали законної сили) отримали на 10,7% військовослужбовців менше, ніж у позаминулому році.

Зазначимо, що більшість кримінальних справ щодо військовослужбовців у 2024 році розглянули суди прифронтових областей.

Найбільше обвинувальних вироків щодо тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні у 2024 році ухвалили суди Донецької області – 228 (у 2023 році цей «рекорд» належав судам Дніпропетровської області – 244 вироки).

Більшість обвинувальних вироків у 2024 році ухвалили суди:

Донецької області – 228 вироків

Харківської області – 163

Дніпропетровської області – 82

Запорізької області – 41

Вінницької області – 25

Миколаївської області – 18

Херсонської області – 12

Одеської області – 9

місто Київ – 1 (у 2023 році – 4, у 2022 році – 0)

Службові обмеження для військовослужбовців

Окремий вид кримінального покарання, який застосовується до військовослужбовців – це службові обмеження, тобто покарання за нетяжкі правопорушення. Як правило це заборона в підвищені за посадою чи військовому званні, а також примусові відрахування з грошового забезпечення.

У 2024 році службові обмеження за рішенням суду застосовувалися до 453 військовослужбовців (у 2023 році – 508, у 2022 році – 127).

Як і у попередньому випадку, найбільшу кількість рішень щодо службових обмежень військовослужбовців ухвалили суди Донецької області – 145 та Дніпропетровської області – 101.

Притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності

У 2024 році суттєво зменшилася кількість рішень судів про притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності.

Так, поменшало рішень судів щодо застосування такого виду адміністративної відповідальності для військовослужбовців, як арешт з утриманням на гауптвахті.

У 2024 році таке стягнення «отримав» 1 141 військовослужбовець (у 2023 році – 4 418, у 2022 році – 1 736). Тобто у порівнянні з 2023 роком рішень судів з встановленням відповідного стягнення стале менше майже у 4 рази.

Ймовірно, зменшення кількості рішень судів стосовно призначення арешту з утриманням на гауптвахті пов’язане зі змінами у судовій практиці, адже суди частіше почали застосовувати до військовослужбовців такий вид стягнення, як штраф (наприклад, за вчинення правопорушення, відомого як «недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду» – ч. 2 ст. 172-15 Кодексу про адміністративні правопорушення).

В цілому, у 2024 році до адміністративної відповідальності за різні правопорушення було притягнуто 94 тис. військовослужбовців, що становить 16% від загальної кількості громадян України, притягнутих до адміністративної відповідальності у минулому році.

При цьому у 2023 році до адміністративної відповідальності були притягнуті 112 тис. військовослужбовців, а у 2022 році – 64 тис. військовослужбовців.

Ухилення від призову за мобілізацією

Певна кількість громадян, які були засуджені у 2024 році, отримали вироки за ухилення від мобілізації (ст. 336 КК).

Кількість осіб, засуджених за ухилення від мобілізації у минулому році також суттєво скоротилася – на 33,5%.

За даними Верховного Суду, за скоєння зазначеного правопорушення у 2024 році засуджено 618 осіб (у 2023 році за ухилення від мобілізації засуджено 930 громадян, а у 2022 році – 186).

В цілому, за час повномасштабного вторгнення у 2022-2024 роках за ухилення від мобілізації засуджено 1 734 громадянина.

Разом з тим, у 2024 році значно зросла кількість громадян, засуджених за ухилення від військового обліку або спеціальних зборів (ст. 337 КК).

Якщо у 2023 році за ухилення від військового обліку було засуджено всього 28 громадян, то у 2024 році вже 291 (у 2022 році – 12). Тобто, кількість вироків за ст. 337 КК зросла майже у 10,4 рази.

Зазначимо, що на відміну від ст. 336 КК, яка передбачає покарання виключно у виді позбавлення волі (хоча можливе й «умовне» покарання з випробувальним строком), ст. 337 КК передбачає покарання лише у виді штрафу або виправних робіт.

Автор В’ячеслав Хрипун

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