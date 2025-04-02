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Відключення світла за борги — українцям роз’яснили ситуацію

20:51, 2 квітня 2025
Мораторій на відключення від світла тих, хто відмовляється платити за електроенергію, було скасовано ще 15 місяців тому.
Відключення світла за борги — українцям роз’яснили ситуацію
Фото: dtek-dnem.com.ua
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В останні дні в ЗМІ та Телеграм-каналах почала завилятися інформація про те, що борги за комуналку можуть відключати електроенергію.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко роз’яснив ситуацію.

«Мораторій на відключення злісних боржників скасовано ще 15 місяців тому - з 1 січня 2024 року. Це був вимушений крок держави, аби не допустити зловживань. Новині, яку сьогодні розносять телеграм-канали - десь 15 місяців», - повідомив він.

Сергій Коваленко підкреслив, що постачальник не вирішує  відключати когось чи ні, а критерії визначені правилами ринку електроенергії.

«Постачальник ніколи не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача. Він зацікавлений отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити його і втратити клієнта.

Відключення відбуваються лише і виключно тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг», - заявив він.

Також Коваленко додав, щоб оплатити борг за електроенергію, існує купа каналів, а якщо для оплати у людини немає коштів, є можливість укласти графік погашення заборгованості.

«І попри всі ці розмаїття можливостей, маємо на зараз майже 1,5 млрд грн боргу перед YASNO.

Тому відносимось до світла, як до товару», - заявив він.

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