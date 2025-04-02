Отключение света за долги — украинцам разъяснили ситуацию

Мораторий на отключение от света тех, кто отказывается платить за электроэнергию, был отменен еще 15 месяцев назад.

Фото: dtek-dnem.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В последние дни в СМИ и Telegram-каналах начала появляться информация о том, что долги за коммуналку могут привести к отключению электроэнергии.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко разъяснил ситуацию.

«Мораторий на отключение злостных должников отменен еще 15 месяцев назад — с 1 января 2024 года. Это был вынужденный шаг государства, чтобы не допустить злоупотреблений. Новости, которые сегодня распространяются в Telegram-каналах, где-то 15 месяцев», — сообщил он.

Сергей Коваленко подчеркнул, что поставщик не решает, отключать кого-то или нет, а критерии определены правилами рынка электроэнергии.

«Поставщик никогда не заинтересован в том, чтобы отключать потребителя. Он заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить его и потерять клиента.

Отключения происходят только и исключительно тех потребителей, которые несмотря на все способы уведомлений, все звонки, бумажные и другие уведомления игнорируют проблему и отказываются погашать долг», — заявил он.

Также Коваленко добавил, что для оплаты долга за электроэнергию существует масса каналов, а если у человека нет средств для оплаты, есть возможность заключить график погашения задолженности.

«И несмотря на все эти разнообразие возможностей, на данный момент имеем почти 1,5 млрд грн долга перед YASNO.

Поэтому относимся к свету, как к товару», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.