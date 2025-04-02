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Тіньовий флот та російські активи — Кіт Келлог розкрив, як можна посилити санкції проти РФ

21:18, 2 квітня 2025
Спецпосланець президента США підкреслив, що для припинення роботи «тіньового флоту» можна використовувати катери берегової охорони.
Тіньовий флот та російські активи — Кіт Келлог розкрив, як можна посилити санкції проти РФ
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Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що дотримання санкцій Заходу проти Росії перебуває на низькому рівні. Він підкреслив, що ефект від обмежень можна посилити «до межі». Про це посадовець сказав в ефірі Fox Business.

Келлог зазначив, що наразі в питанні санкцій проти Росії «є проблема» і вона полягає в дотриманні обмежень.

Також він нагадав, що, на думку міністра фінансів США Скотта Бессента, санкції США проти РФ, якщо розглядати їх за шкалою від 1 до 10, зараз перебувають на рівні 6. Але їх дотримання - десь на рівні 3.

«Ви повинні дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і ви можете довести їх до певної межі. Ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Ви можете зайнятися ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його», - уточнив Келлог.

Спецпосланець президента США додав, що для припинення роботи «тіньового флоту» можна використовувати катери берегової охорони.

«Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти «тіньового флоту» в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали кусатися. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять», - додав він.

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США росія санкції

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