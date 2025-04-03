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Исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого госреестра юрлиц, физических лиц-предпринимателей — что нужно знать

14:42, 3 апреля 2025
Исправление ошибки в сведениях Единого государственного реестра, допущенной не по вине субъекта государственной регистрации, осуществляется за плату, размер которой установлен Законом.
Исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого госреестра юрлиц, физических лиц-предпринимателей — что нужно знать
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Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции разъяснило вопросы исправления ошибок, допущенных в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Отмечается, что исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, урегулировано статьей 32 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Согласно части 1 статьи 32 Закона, в случае выявления в сведениях Единого государственного реестра ошибки (опечатки, орфографической, грамматической, арифметической ошибки), допущенной субъектом государственной регистрации, заявитель письменно, в бумажной или электронной форме, уведомляет об этом субъекта государственной регистрации, который проверяет соответствие сведений Единого государственного реестра информации, содержащейся в документах, послуживших основанием для внесения этих сведений.

Если факт несоответствия подтвержден, субъект государственной регистрации бесплатно исправляет допущенную ошибку в день поступления уведомления.

Исправление ошибки в сведениях Единого государственного реестра, допущенной не по вине субъекта государственной регистрации, осуществляется за плату, размер которой установлен настоящим Законом.

В соответствии с частью 2 статьи 32 Закона, в случае выявления субъектом государственной регистрации ошибки, допущенной в сведениях Единого государственного реестра, он в однодневный срок бесплатно исправляет допущенную ошибку и письменно уведомляет об этом заявителя.

Пункт 3 статьи 32 Закона предусматривает, что исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого государственного реестра вследствие наличия ошибок в документах, на основании которых были внесены такие сведения, осуществляется после исправления ошибок в указанных документах.

Также исправление ошибок в сведениях Единого государственного реестра может осуществляться на основании судебного решения.

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