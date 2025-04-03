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Криптосектор в 2025 году потерял более $1,6 млрд из-за хакеров

10:47, 3 апреля 2025
Убытки от атак на криптовалютные проекты в I квартале 2025 года достигли $1,63 млрд.
Криптосектор в 2025 году потерял более $1,6 млрд из-за хакеров
Фото: censor.net
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В первом квартале 2025 года убытки от атак на криптовалютные проекты составили $1,63 млрд, что значительно превышает показатели прошлого года. По данным компании PeckShield, в течение января-марта произошло более 60 взломов в криптосекторе.

Особенно активными были хакеры в марте, когда было зафиксировано 20 атак, повлекших убытки в размере $33,46 млн. Указано, что эти потери на 131% больше аналогичного периода в 2024 году, когда сумма убытков составила $706 млн.

PeckShield также обнародовал пятерку крупнейших киберинцидентов марта 2025 года. Наибольшие потери понес проект Abracadabra.money - $13 млн, далее следуют Zoth - $8,32 млн, 1inch - $5 млн (90% средств было возвращено), Hyperliquid - $4 млн и WeKey - $700 000.

Согласно информации компании, в феврале 2025 года также были зафиксированы рекордные убытки в размере $1,51 млрд. Этот показатель превысил предыдущие антирекорды, установленные во время атак на DeFi-протоколы в 2022 году, когда криптовалютная биржа Bybit потеряла более $1,43 млрд.

Рост количества атак объясняется усилением интереса хакеров к централизованным биржам и протоколам второго уровня, а также совершенствованием методов взлома. Кроме того, отмечается увеличение количества фишинговых атак, эксплойтов смартконтрактов и взломов горячих кошельков.

Фото: PeckShieldAlert

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хакер криптовалюта

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