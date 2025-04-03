Криптосектор у 2025 році втратив більше $1,6 млрд через хакерів

Збитки від атак на криптовалютні проєкти в I кварталі 2025 року досягли $1,63 млрд.

Фото: censor.net

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У першому кварталі 2025 року збитки від атак на криптовалютні проєкти склали $1,63 млрд, що значно перевищує показники минулого року. За даними компанії PeckShield, протягом січня-березня сталося більше 60 зломів у криптосекторі.

Особливо активними були хакери у березні, коли було зафіксовано 20 атак, що спричинили збитки в розмірі $33,46 млн. Зазначено, що ці втрати на 131% більші за аналогічний період у 2024 році, коли сума збитків склала $706 млн.

PeckShield також оприлюднив п'ятірку найбільших кіберінцидентів березня 2025 року. Найбільші втрати поніс проєкт Abracadabra.money — $13 млн, далі йдуть Zoth — $8,32 млн, 1inch — $5 млн (90% коштів було повернуто), Hyperliquid — $4 млн та WeKey — $700 000.

Згідно з інформацією компанії, в лютому 2025 року також було зафіксовано рекордні збитки в розмірі $1,51 млрд. Цей показник перевищив попередні антирекорди, встановлені під час атак на DeFi-протоколи у 2022 році, коли криптовалютна біржа Bybit втратила понад $1,43 млрд.

Зростання кількості атак пояснюється посиленням інтересу хакерів до централізованих бірж і протоколів другого рівня, а також вдосконаленням методів злому. Крім того, відзначається збільшення кількості фішингових атак, експлойтів смартконтрактів та зломів гарячих гаманців.

Фото: PeckShieldAlert

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