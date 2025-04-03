США вводять 10% мито для Україну – Данило Гетманцев розповів, як це вплине на економіку

Гетманцев про наслідки 10% мита США для України: «Це економічний цинізм».

Фото: Facebook / Данило Гетманцев

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу. Зокрема, щодо України встановлено базове мито в 10%. Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев пояснив, що хоча мито не вплине суттєво на українську економіку через малу частку товарного експорту до США (0,9 млрд доларів або 2% від загального експорту у 2024 році), все ж загальний ефект від цієї міри буде негативним.

«Безперечно саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України зважаючи на невелику частину товарного експорту до США (0,9 млрд.дол або 2% всього експорту у 2024 році). Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально», — зазначив Гетманцев.

За його словами, посилення протекціоністських заходів, спричинене новими торговими обмеженнями, може призвести до додаткових проблем для України. Зокрема, минулого року вже мали місце спроби блокування українського аграрного експорту через обмеження на ринках партнерів.

«Взагалі-то вводити 10% мита при дефіциті нашої зовнішньої торгівлі з США у 2,6 млрд.дол. - економічний цинізм вищого гатунку», — підсумував він.

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