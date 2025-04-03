США вводят 10% пошлину для Украины – Даниил Гетманцев рассказал, как это повлияет на экономику

Гетманцев о последствиях 10% пошлины США для Украины: «Это экономический цинизм».

Фото: Facebook / Данило Гетманцев

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру. В частности, в отношении Украины установлена базовая пошлина в 10%. Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев пояснил, что хотя пошлина не повлияет существенно на украинскую экономику из-за малой доли товарного экспорта в США (0,9 млрд долларов или 2% от общего экспорта в 2024 году), все же общий эффект от этой меры будет негативным.

«Бесспорно именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины ввиду небольшой части товарного экспорта в США (0,9 млрд.долл или 2% всего экспорта в 2024 году). Даже не уверен, что на это надо отвечать зеркально», - отметил Гетманцев.

По его словам, усиление протекционистских мер, вызванное новыми торговыми ограничениями, может привести к дополнительным проблемам для Украины. В частности, в прошлом году уже имели место попытки блокирования украинского аграрного экспорта из-за ограничений на рынках партнеров.

«Вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 млрд.долл. - экономический цинизм высшего сорта», - подытожил он.

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