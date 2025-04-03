Китай призывает США отменить тарифы и обещает контрмеры

США ввели против Китая тариф в размере 34%, дополнительно к уже существующим 20%.

Фото: panthermedia/vostock-photo

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китай призвал Соединенные Штаты отменить новые тарифы, введенные против стран-партнеров США, и предупредил о контрмерах для защиты своих интересов. Это стало ответом на объявление президента Дональда Трампа о введении новых тарифов, которые касаются всех международных торговых партнеров Америки. Об этом сообщает Reuters.

Министерство коммерции Китая в своем заявлении подчеркнуло, что действия США игнорируют достигнутый баланс интересов в рамках многосторонних торговых переговоров и фактически пытаются переложить выгоду международной торговли в свою пользу. «Китай категорически против этого и будет принимать контрмеры», - говорится в официальном заявлении. Увеличение тарифов между двумя крупнейшими экономиками мира может спровоцировать торговую войну, что будет иметь серьезные последствия для глобальных цепей поставок.

Согласно решению Трампа, Китай будет обложен тарифом в размере 34%, дополнительно к уже существующим 20%, что увеличивает общий размер тарифов до 54%. Эти новые тарифы будут касаться почти всех китайских товаров, экспортируемых в США, и вступят в силу с 9 апреля.

Кроме этого, Трамп подписал указ, который закрывает торговую лазейку, позволявшую низкостоимостным посылкам из Китая и Гонконга беспошлинно попадать в США. Он также приказал торговому представителю США оценить, соблюдает ли Китай обязательства, определенные в торговом соглашении «Фаза 1», заключенном между странами в 2020 году.

Как пишет ведение, эксперты указывают, что хотя эти тарифы могут не нанести серьезного вреда китайской экономике, они, вероятно, уменьшат конкурентоспособность некоторых секторов и приведут к возобновлению дефляционных процессов. В то же время, Китай может активизировать свою торговлю с другими странами, но ни одна из них не может сравниться с размером американского рынка, на котором китайские производители продают товары на сумму более 400 миллиардов долларов в год.

«Судебно-юридическая газета» публиковала полный список пошлин по всем странам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.